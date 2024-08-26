Российские ученые обнаружили новый минерал в метеоритах

Работа проведена специалистами Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке международных исследователей. Рубинит представляет собой гранат с преобладанием титана Ti3+ и относится к минералам, образованным в первичной солнечной туманности, отметили в пресс-службе.

Минерал назван в честь американского ученого Алана Рубина из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, известного своими достижениями в космохимии. Ведущий научный сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Марина Иванова подчеркнула, что рубинит образовался в процессе восстановления солнечной туманности и его изучение может дать важные сведения о ранних этапах формирования Солнечной системы.