В России
Опубликовано 16 июля 2026, 23:53
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Российские ученые обнаружили новый вид бактериофага на Земле Франца-Иосифа

Находку изучают для создания новых препаратов
Российские ученые обнаружили на Земле Франца-Иосифа новый вид вирулентного бактериофага рода «Kagunavirus», поражающего кишечную палочку. По мнению исследователей, подобные вирусы могут представлять интерес для разработки новых антибактериальных препаратов и методов биоконтроля в медицине и сельском хозяйстве, пишет ТАСС.
Российские ученые обнаружили новый вид бактериофага на Земле Франца-Иосифа

© Ferra.ru

Заведующий лабораторией мониторинга биологических угроз Института экспериментальной медицины, профессор Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Артемий Гончаров сообщил, что новый вид нашли в образцах почвы, собранных под птичьим базаром. Такая среда содержит штаммы кишечной палочки A-PEC, переносимые птицами. Эти бактерии редко вызывают заболевания у человека, однако являются близкими родственниками штаммов, встречающихся в больницах. Исследователи искали бактериофаги, способные поражать такие микроорганизмы.

Лабораторные испытания пока не подтвердили эффективность найденного фага против клинических изолятов кишечной палочки. Тем не менее ученые считают, что арктические территории могут стать источником новых бактериофагов для создания альтернатив антибиотикам. Отбор проб продолжается в экспедиции Арктического плавучего университета в Баренцевом море, отметил Гончаров.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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