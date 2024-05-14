Российские ученые обнаружили новый вид лютиков

Исследования, проведенные ученым Биологического института ТГУ Натальей Щёголевой, посвящены семейству лютиковых. Это первая полная ревизия этого таксона за последние 70 лет. Работы начались в 2018 году в сотрудничестве с Институтом ботаники Академии наук Узбекистана.

Лютиковые отличаются высокой экологической адаптивностью и обитают в различных типах растительности, от тундр до горных систем. Их важность заключается не только в научном интересе, но и в стратегической значимости как пищевых и лекарственных ресурсов, отметили в пресс-службе вуза