Российские ученые обнаружили новый вид лютиков

Опубликовано 14 мая 2024, 12:45
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Российские ученые обнаружили новый вид лютиковВ Узбекистане
В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза совместно с узбекской Академией наук обнаружили новый вид лютиков. Открытие произошло во время инвентаризации флоры Узбекистана.
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Исследования, проведенные ученым Биологического института ТГУ Натальей Щёголевой, посвящены семейству лютиковых. Это первая полная ревизия этого таксона за последние 70 лет. Работы начались в 2018 году в сотрудничестве с Институтом ботаники Академии наук Узбекистана.
Лютиковые отличаются высокой экологической адаптивностью и обитают в различных типах растительности, от тундр до горных систем. Их важность заключается не только в научном интересе, но и в стратегической значимости как пищевых и лекарственных ресурсов, отметили в пресс-службе вуза