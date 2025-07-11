В России
Опубликовано 11 июля 2025, 12:23
1 мин.

Российские ученые обнаружили ошибки в оценке вреда загрязненного воздуха

Существующие модели могут недооценивать риски для здоровья
Специалист Тольяттинского государственного университета Александр Ишматов предложил пересмотреть международные стандарты оценки загрязнения воздуха. По его данным, современные методы расчета содержат фундаментальные ошибки, из-за чего реальная опасность для здоровья людей может быть значительно выше принятых норм.
Российские ученые обнаружили ошибки в оценке вреда загрязненного воздуха

© Ferra.ru

Проблема кроется в математических моделях, которые используют ВОЗ и другие организации. Эти расчеты предполагают, что нос человека мгновенно нагревает и увлажняет вдыхаемый воздух до температуры тела, независимо от внешних условий. Однако, как показало исследование, это не соответствует действительности. В холодном или влажном климате частицы загрязнений ведут себя иначе — они увеличиваются в размерах прямо в дыхательных путях из-за эффекта спонтанной конденсации.

Особую опасность представляют мельчайшие наночастицы из выхлопных газов и дыма. При стандартных расчетах их считают относительно безопасными, так как предполагается, что они не задерживаются в легких. Но в реальных условиях, особенно при низких температурах, эти частицы могут увеличиваться в десятки раз и оседать в организме.

Ишматов отмечает, что 80% населения Земли живет в регионах с климатом, где текущие модели оценки дают некорректные результаты. Холодные страны подвергаются особенно высокому риску, даже если уровень загрязнения формально соответствует нормативам.

Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#экология