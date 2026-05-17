Российские ученые обнаружили региональные генетические мутации у народов Кавказа

Опубликовано 17 мая 2026, 08:551 мин.
Российские ученые обнаружили региональные генетические мутации у народов КавказаИсследование связано с раком груди
В пресс-службе Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) сообщили, что ученые вуза выявили генетические мутации, характерные для коренного населения Северного Кавказа. Исследование проводилось на примере рака молочной железы у женщин и показало, что часть изменений в ДНК не отражается в зарубежных генетических базах.
© Ferra.ru
Работа ведется более 10 лет и включает анализ 500 образцов крови женщин в возрасте от 18 до 87 лет. Среди них 250 здоровых участниц и 250 пациенток с подтвержденным диагнозом. Исследователи отметили, что использование западных тестов без учета региональных особенностей может приводить к ошибкам в диагностике.
Сейчас проект развивается совместно с учеными из Санкт-Петербурга и специалистами онкодиспансера, с учетом наследственности и образа жизни пациентов.