Российские ученые обнаружили у растения природный ДНК-инсектицид

Опубликовано 09 июля 2026, 14:141 мин.
Российские ученые обнаружили у растения природный ДНК-инсектицидОн уничтожает до 80% насекомых за четыре дня
Российские исследователи обнаружили, что смолосемянник обыкновенный (Pittosporum tobira) защищается от насекомых с помощью коротких молекул внеклеточной ДНК, покрывающих поверхность листьев. Они проникают в клетки вредителей и блокируют процесс синтеза белков, действуя по тому же принципу, что и разработанные ранее ДНК-инсектициды.
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В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) отметили, что во время испытаний ученые обработали раствором этой ДНК личинок ложнощитовок. Через четыре дня погибло около 80% насекомых. Ранее было установлено, что искусственные ДНК-инсектициды способны уничтожить 80-90% вредителей в течение первых двух недель после однократного контакта.
Исследование также показало, что защитная ДНК образуется из ДНК хлоропластов, отвечающих за фотосинтез. По мнению авторов, изучение этого механизма может помочь в создании новых биопрепаратов для защиты сельскохозяйственных культур без вреда для человека и окружающей среды.