Российские ученые обнаружили у растения природный ДНК-инсектицид

В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) отметили, что во время испытаний ученые обработали раствором этой ДНК личинок ложнощитовок. Через четыре дня погибло около 80% насекомых. Ранее было установлено, что искусственные ДНК-инсектициды способны уничтожить 80-90% вредителей в течение первых двух недель после однократного контакта.

Исследование также показало, что защитная ДНК образуется из ДНК хлоропластов, отвечающих за фотосинтез. По мнению авторов, изучение этого механизма может помочь в создании новых биопрепаратов для защиты сельскохозяйственных культур без вреда для человека и окружающей среды.