Российские ученые обнаружили универсальное антитело к коронавирусу

Опубликовано 23 декабря 2024, 19:561 мин.
Российские ученые обнаружили универсальное антитело к коронавирусуНовые разработки позволят создать универсальное средство
Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи обнаружили универсальное антитело, которое распознает все существующие варианты коронавируса SARS-CoV-2. Это открытие стало результатом долгих исследований и использования современной технологии фагового дисплея.
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Заместитель директора центра Денис Логунов рассказал, что это антитело охватывает разные участки белка S вируса и способно распознавать как оригинальный штамм из Ухани, так и более поздние мутировавшие варианты. Он отметил, что в ближайшее время начнутся клинические испытания этого антитела, что открывает перспективы для создания эффективных средств борьбы с коронавирусом.
Кроме того, ученые центра активно разрабатывают новые вакцинные платформы, а также технологии, использующие аденовирусные и аденоассоциированные векторы.