Российские ученые обнаружили универсальное антитело к коронавирусу

Заместитель директора центра Денис Логунов рассказал, что это антитело охватывает разные участки белка S вируса и способно распознавать как оригинальный штамм из Ухани, так и более поздние мутировавшие варианты. Он отметил, что в ближайшее время начнутся клинические испытания этого антитела, что открывает перспективы для создания эффективных средств борьбы с коронавирусом.

Кроме того, ученые центра активно разрабатывают новые вакцинные платформы, а также технологии, использующие аденовирусные и аденоассоциированные векторы.