В России
Опубликовано 03 ноября 2025, 19:35
1 мин.

Российские ученые обнаружили влияние солнечных вспышек на межзвездную комету

Космический объект изменил скорость и траекторию полета
Специалисты Института космических исследований РАН установили возможную связь между изменением движения межзвездной кометы 3I/ATLAS и солнечной активностью. Согласно их данным, на объект могли повлиять выбросы плазмы с поверхности Солнца.
Российские ученые обнаружили влияние солнечных вспышек на межзвездную комету

© Ferra.ru

В период с 23 по 27 октября комета подверглась воздействию как минимум пяти крупных солнечных выбросов. Наиболее сильное влияние оказала вспышка класса X, зарегистрированная 24 октября. Хотя прямая передача импульса от солнечного ветра была невозможна из-за низкой плотности плазмы, высокотемпературные выбросы (до 1 млн градусов) могли изменить динамику газового хвоста кометы.

Именно процессы истечения газа с поверхности создают реактивную тягу, которая способна влиять на скорость и направление движения космического тела. Это объясняет наблюдаемые негравитационные ускорения объекта.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#космос