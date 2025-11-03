Российские ученые обнаружили влияние солнечных вспышек на межзвездную комету

В период с 23 по 27 октября комета подверглась воздействию как минимум пяти крупных солнечных выбросов. Наиболее сильное влияние оказала вспышка класса X, зарегистрированная 24 октября. Хотя прямая передача импульса от солнечного ветра была невозможна из-за низкой плотности плазмы, высокотемпературные выбросы (до 1 млн градусов) могли изменить динамику газового хвоста кометы.

Именно процессы истечения газа с поверхности создают реактивную тягу, которая способна влиять на скорость и направление движения космического тела. Это объясняет наблюдаемые негравитационные ускорения объекта.