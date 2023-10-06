Российские ученые обнаружили выбросы метана на Сахалине

Российские ученые обнаружили выбросы метана на СахалинеС одной из самых высоких концентрации
Заместитель директора Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук по научной работе, заведующий лабораторией газогеохимии Ренат Шакиров рассказал, что ученые института нашли выбросы метана на склоне Сахалина, пишет ТАСС.
Выбросы были обнаружены во время экспедиции и их концентрации одна из самых высоких за последние 15 лет.
Четыре экспедиции проведены [за этот год] фактически в акваториях Камчатки с обеих сторон, в Японском море, в Охотском море. Результаты хорошие, нашли аномалии просто ураганного значения на склоне острова Сахалин .... Это хорошо известное место, которым занимается наш институт, ... это северо-восточный склон Сахалина и его шельф, там существует месторождение газовых гидратов, газ в этом районе в виде пузырей в воду интенсивно идет уже много лет. ... В 2005 были самые большие аномалии, потом в 2015 году, ... те концентрации, которые мы измерили в этом году, одни из самых высоких за последние лет 15 в воде.
По словам Шакирова, специалисты анализируют межгодовую и межсезонную динамику выбросов, которая зависит от времени года, сейсмической активности, а также гидрологического состояния, а проведенное исследование может помочь в достижении углеродной нейтральности.
Шакиров уточнил, что выбросы не опасны для экологических систем, так как они приспособились к этому явлению.
Наши моря как раз в первую очередь выступают поглотителями углерода из атмосферы. Но для того, чтобы учитывать баланс, теперь уже нам приходится учитывать и те места, где газ интенсивно выделяется в воду. Но это вовсе не значит, что он выделяется в атмосферу, потому что [есть] бактериальный фильтр.