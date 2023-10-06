Российские ученые обнаружили выбросы метана на Сахалине

По словам Шакирова, специалисты анализируют межгодовую и межсезонную динамику выбросов, которая зависит от времени года, сейсмической активности, а также гидрологического состояния, а проведенное исследование может помочь в достижении углеродной нейтральности.

Шакиров уточнил, что выбросы не опасны для экологических систем, так как они приспособились к этому явлению.