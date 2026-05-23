Российские ученые обучили ИИ анализировать фрагментарные научные данные

Опубликовано 23 мая 2026, 19:441 мин.
Российские ученые обучили ИИ анализировать фрагментарные научные данныеПодход протестировали на клетках и моделях
Исследователи из института искусственного интеллекта AIRI, а также специалисты «Сколтеха» и МФТИ представили новый способ обучения научных систем искусственного интеллекта (ИИ). Метод предназначен для анализа фрагментарных наблюдений, когда данные собираются не непрерывно, а только в отдельные моменты времени.
© Ferra.ru
Разработка может использоваться в метеорологии, эпидемиологии и биологии. В частности, метод подходит для анализа движения воздушных фронтов и распространения вирусов по регионам. В биологических экспериментах технология позволяет работать с данными о состоянии клеток, которые невозможно отслеживать непрерывно, сообщили в пресс-службе института AIRI.
В основе решения лежит сочетание метода JKO, обратной оптимизации и нейросетевых алгоритмов. Система обучается по отдельным состояниям объекта без необходимости отслеживать его полностью. Технологию проверили на двумерных синтетических задачах и данных наблюдений за эмбриональными стволовыми клетками в течение 30 дней.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: