Российские ученые обучили ИИ анализировать фрагментарные научные данные

Разработка может использоваться в метеорологии, эпидемиологии и биологии. В частности, метод подходит для анализа движения воздушных фронтов и распространения вирусов по регионам. В биологических экспериментах технология позволяет работать с данными о состоянии клеток, которые невозможно отслеживать непрерывно, сообщили в пресс-службе института AIRI.

В основе решения лежит сочетание метода JKO, обратной оптимизации и нейросетевых алгоритмов. Система обучается по отдельным состояниям объекта без необходимости отслеживать его полностью. Технологию проверили на двумерных синтетических задачах и данных наблюдений за эмбриональными стволовыми клетками в течение 30 дней.