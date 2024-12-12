Российские ученые обучили ИИ прогнозировать инфляцию по новостям

Разработка велась под руководством профессора Михаила Бабенко и создана по заказу южного филиала Центробанка РФ. Для работы нейросети ученые собрали и размечали большой объем данных: статьи автоматически собирались скриптами, затем классифицировались вручную по ключевым параметрам. Это обеспечило модели сбалансированность данных, что исключает смещения в прогнозах, отметили в пресс-службе.

Система уже продемонстрировала высокую точность — 93% в классификации новостных данных. Такой показатель говорит об эффективности использования машинного обучения для экономического анализа.