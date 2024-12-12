Российские ученые обучили ИИ прогнозировать инфляцию по новостям

Опубликовано 12 декабря 2024, 17:531 мин.
Российские ученые обучили ИИ прогнозировать инфляцию по новостямНейросеть предсказывает инфляцию на сроки от месяца до года
В пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) сообщили, что ученые вуза разработали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая анализирует финансовые новости и прогнозирует уровень инфляции. Новый инструмент позволяет делать краткосрочные (на месяц), среднесрочные (на квартал) и долгосрочные (на год) прогнозы.
© Ferra.ru
Разработка велась под руководством профессора Михаила Бабенко и создана по заказу южного филиала Центробанка РФ. Для работы нейросети ученые собрали и размечали большой объем данных: статьи автоматически собирались скриптами, затем классифицировались вручную по ключевым параметрам. Это обеспечило модели сбалансированность данных, что исключает смещения в прогнозах, отметили в пресс-службе.
Система уже продемонстрировала высокую точность — 93% в классификации новостных данных. Такой показатель говорит об эффективности использования машинного обучения для экономического анализа.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: