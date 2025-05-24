Российские ученые обучили ИИ распознавать подделку чернил в документах

Традиционный анализ чернил в криминалистике требует сложных и дорогостоящих процедур, включая химические реакции, которые могут изменить структуру документа. Новый метод, получивший название DCA ML, использует цифровой анализ цвета. Вместо воздействия на бумагу эксперты анализируют изображения и сканы, распознавая особенности чернил с помощью обученных алгоритмов, отметили в пресс-службе.

Работа над технологией велась совместно с исследователями из Германии и Дании. Объединение цифрового подхода с машинным обучением позволило существенно повысить точность и надежность анализа. Технология не только безопасна для оригиналов, но и универсальна: ее можно применять не только к современным документам, но и к старинным записям, подписям и произведениям искусства.