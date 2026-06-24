Российские ученые объяснили необычное поведение квантовых вихрей

Опубликовано 24 июня 2026, 18:261 мин.
Российские ученые объяснили необычное поведение квантовых вихрейРазработана новая модель для сверхпроводников
В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили, что ученые создали математическое уравнение, описывающее движение квантовых вихрей в сверхпроводниках под воздействием микроволнового тока. Разработка помогает объяснить ранее не изученные эффекты, включая появление отрицательной эффективной массы у таких структур.
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Ученые внесли в теорию Гинзбурга-Ландау дополнительный фактор, связанный с задержкой перестройки электрической структуры вокруг вихря. Ранее этот процесс в расчетах не учитывался.
Квантовые вихри Абрикосова возникают в сверхпроводниках второго рода и могут применяться в сенсорах и вычислительных системах. Новые расчеты позволили описать силы, влияющие на их движение при высоких частотах, которые используются в квантовых компьютерах, отметили в пресс-службе.
Разработка может помочь точнее управлять кубитами и другими устройствами, работающими на гигагерцовых частотах.