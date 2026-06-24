Российские ученые объяснили необычное поведение квантовых вихрей

Ученые внесли в теорию Гинзбурга-Ландау дополнительный фактор, связанный с задержкой перестройки электрической структуры вокруг вихря. Ранее этот процесс в расчетах не учитывался.

Квантовые вихри Абрикосова возникают в сверхпроводниках второго рода и могут применяться в сенсорах и вычислительных системах. Новые расчеты позволили описать силы, влияющие на их движение при высоких частотах, которые используются в квантовых компьютерах, отметили в пресс-службе.

Разработка может помочь точнее управлять кубитами и другими устройствами, работающими на гигагерцовых частотах.