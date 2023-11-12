Российские ученые объяснили причину атрофии мышц

Они выявили изменения в работе ключевого сократительного белка — миозина — в условиях функциональной разгрузки, когда мышцы не используются.

Эти изменения в миозине, обнаруженные учеными, связаны с атрофией мышц, что может привести к потере массы мышц и ухудшению их функции. Этот процесс, известный как функциональная разгрузка, часто встречается у космонавтов во время космических полетов и у больных, в том числе у лежачих пациентов.

Используя метод искусственной подвижной системы, ученые измерили скорость движения молекул миозина и актина — белковых нитей в мышцах. Важно отметить, что скорость движения актина по миозину значительно возрастает при функциональной разгрузке, что может негативно сказаться на функции мышц и общем здоровье.