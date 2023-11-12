Российские ученые объяснили причину атрофии мышц

Российские ученые объяснили причину атрофии мышцНа молекулярном уровне
На Академическом форуме молодых ученых стран Большой Евразии «Континент науки» кандидат биологических наук Оксана Герцена сообщила, что ученые из Екатеринбурга и Москвы представили новое исследование, посвященное атрофии мышц на молекулярном уровне, пишет Indicator.
Они выявили изменения в работе ключевого сократительного белка — миозина — в условиях функциональной разгрузки, когда мышцы не используются.
Эти изменения в миозине, обнаруженные учеными, связаны с атрофией мышц, что может привести к потере массы мышц и ухудшению их функции. Этот процесс, известный как функциональная разгрузка, часто встречается у космонавтов во время космических полетов и у больных, в том числе у лежачих пациентов.
Используя метод искусственной подвижной системы, ученые измерили скорость движения молекул миозина и актина — белковых нитей в мышцах. Важно отметить, что скорость движения актина по миозину значительно возрастает при функциональной разгрузке, что может негативно сказаться на функции мышц и общем здоровье.