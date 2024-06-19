Российские ученые объяснили разрушительную силу землетрясение в Ното

Исследователи отметили, что сейсмические волны, распространяясь от очага землетрясения, могут наложиться друг на друга, что увеличивает разрушительное воздействие на здания. Данные были собраны в ходе январского землетрясения на Ното, когда сейсмологические станции на расстоянии до 60 километров от эпицентра фиксировали высокие ускорения поверхностных колебаний.

Эти наблюдения показали, что даже на удаленных станциях сохранялось высокое уровень воздействия сейсмических волн, что свидетельствует о значительной энергии, передаваемой через земную кору. Ученые подчеркнули важность дальнейших исследований для разработки эффективных методов защиты от последствий подобных природных катаклизмов.