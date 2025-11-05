Российские ученые оценили роль ИИ в наномедицине

Специалисты отмечают, что существующие ИИ-инструменты, включая систему AlphaFold2 для предсказания структуры белков, сталкиваются с проблемой неоднородности и недостаточного объема экспериментальных данных. Это ограничивает точность расчетов и прогнозов при разработке систем доставки препаратов, наносенсоров и терапевтических молекул.

Для решения этой проблемы ученые предлагают объединить разрозненные базы данных и создать единые стандарты их обработки. По мнению исследователей, это ускорит внедрение наномедицинских технологий — от проектирования до клинического применения.