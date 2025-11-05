Российские ученые оценили роль ИИ в наномедицине

Опубликовано 05 ноября 2025, 21:221 мин.
Российские ученые оценили роль ИИ в наномедицинеНехватка единых баз тормозит развитие технологий
Российские ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино) совместно с коллегами из Китая пришли к выводу, что для эффективного применения искусственного интеллекта (ИИ) в наномедицине необходима разработка систем стандартизации и классификации данных. Исследование основано на анализе научных публикаций о создании нанотерапевтических препаратов нового поколения.
© Ferra.ru
Специалисты отмечают, что существующие ИИ-инструменты, включая систему AlphaFold2 для предсказания структуры белков, сталкиваются с проблемой неоднородности и недостаточного объема экспериментальных данных. Это ограничивает точность расчетов и прогнозов при разработке систем доставки препаратов, наносенсоров и терапевтических молекул.
Для решения этой проблемы ученые предлагают объединить разрозненные базы данных и создать единые стандарты их обработки. По мнению исследователей, это ускорит внедрение наномедицинских технологий — от проектирования до клинического применения.