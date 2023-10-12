Российские ученые оценили состояние вечной мерзлоты на острове Кашин

Исследование, проведенное на острове Кашин в дельте реки Печора и представленное на конференции "Климат-2023", показало, что мощность сезонно-талого слоя заметно увеличилась за последние пять лет. Это означает, что вечная мерзлота начинает оттаивать, представляя растущую опасность.

Вечная мерзлота охватывает большую часть России и служит фундаментом для многих городов в сибирских и северных регионах. Однако ее оттаивание при глобальном потеплении уменьшает надежность грунта, что может привести к разрушению зданий, включая жилые дома и инфраструктуру, а также вызвать экологические бедствия.

Исследователи из Института криосферы Земли СО РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова и НИУ ВШЭ провели комплексные исследования вечной мерзлоты на острове Кашин, анализируя связь между изменениями температурного режима и состоянием верхнего слоя мерзлоты за два года (2021-2022). Их работа включала измерение температуры и глубины промерзания верхнего слоя, а также геофизические исследования с использованием георадиолокации.

Площадь мониторинга представляла собой квадрат, каждая сторона которого составляла 100 метров. Общая толщина вечной мерзлоты на острове составляет 30-40 метров, а верхнего активного слоя - не более 150 сантиметров.

Сравнение результатов с данными за 2015-2017 годы подтвердило, что вечная мерзлота становится менее стабильной, и это связано с глобальным потеплением