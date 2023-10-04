Российские ученые оценили влияние потепления на Антарктиду

На станции «Восток» ученые исследовали накопление снега полвека. Результаты наблюдений показали, что осадков выпадает больше, если выше температура. Например, если потепление происходит на 1°C, то это приводит к количеству накопленного снега на 11%. Так, за последние двадцать лет произошел наибольший прирост снега.

Однако увеличение массы Антарктиды из-за накопления снега не происходит, потому что таяния ледников происходит быстрее, чем накопление снега, поэтому масса продолжает уменьшаться.

Чем это плохо для планеты? От изменения климата в Антарктиде первым делом страдают животные, в особенности пингвины: осадков больше, яйца тонут в снегу, птенцы промокают, переохлаждаются и погибают. Во вторую очередь потепление приводит к повышению уровня Мирового океана, что отражается на всей планете.