Российские ученые определили оптимальные параметры для 3D-печати антенн 6G-связи

Опубликовано 05 июня 2024, 18:28
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Российские ученые определили оптимальные параметры для 3D-печати антенн 6G-связиБыло проведено моделирование
В пресс-службе МФТИ сообщили, что ученые вуза проанализировали процесс печати антенн для систем 6G-связи на 3D-принтерах и выявили ключевые параметры, обеспечивающие высокое качество деталей. Они обнаружили, что некоторые методы печати могут создавать дефекты на поверхности антенн, влияющие на их характеристики.
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Проведенное электромагнитное моделирование в диапазоне частот от 75 до 110 ГГц показало, что дефекты размером более одной сотой длины волны могут существенно исказить характеристики антенн. В частности, лазерное спекание и селективная металлизация диэлектриков при 3D-печати приводят к образованию характерных дефектов поверхности, отметили в пресс-службе.
Понимание этого позволит оптимизировать процесс печати и получать высококачественные антенны для систем связи нового поколения. Результаты исследования будут полезны при разработке и производстве различных компонентов для 6G-связи, обеспечивая их надежную работу в требуемых диапазонах частот.