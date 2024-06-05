Российские ученые определили оптимальные параметры для 3D-печати антенн 6G-связи

Проведенное электромагнитное моделирование в диапазоне частот от 75 до 110 ГГц показало, что дефекты размером более одной сотой длины волны могут существенно исказить характеристики антенн. В частности, лазерное спекание и селективная металлизация диэлектриков при 3D-печати приводят к образованию характерных дефектов поверхности, отметили в пресс-службе.

Понимание этого позволит оптимизировать процесс печати и получать высококачественные антенны для систем связи нового поколения. Результаты исследования будут полезны при разработке и производстве различных компонентов для 6G-связи, обеспечивая их надежную работу в требуемых диапазонах частот.