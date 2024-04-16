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В России
Опубликовано 16 апреля 2024, 15:46
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Российские ученые определили оптимальные условия для выращивания микроводорослей

Трех видов
Научно-исследовательская группа БФУ имени И. Канта установила оптимальные параметры для успешного выращивания трех видов микроводорослей, богатых ценными полисахаридами. Эти результаты могут стать ключом к развитию новых методов применения микроводорослей в различных областях, включая медицину, пищевую и кормовую промышленность. Исследование, проведенное учеными, было опубликовано в Journal of Applied Biology & Biotechnology.
Российские ученые определили оптимальные условия для выращивания микроводорослей

© Ferra.ru

Микроводоросли, хотя и невидимы невооруженным глазом, обладают множеством полезных свойств, таких как противовоспалительное, антибактериальное и иммуномодулирующее действие. Однако до сих пор не было точных данных о том, как наиболее эффективно выращивать эти организмы в промышленных масштабах.

Ученые выяснили, что каждый из трех штаммов микроводорослей требует индивидуальных условий среды и освещения для оптимального роста. Эти данные позволят выращивать микроводоросли в больших объемах, что способствует получению высококачественных полисахаридов.

Полисахариды, выделенные из микроводорослей, имеют широкий спектр применения в медицине и пищевой промышленности. Они являются источником энергии для организма и могут быть использованы для создания продуктов для поддержания здоровья и спортивного питания.