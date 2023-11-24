Российские ученые определили параметры лазера для диагностики рака

Успешное лечение онкологических заболеваний на первых стадиях достигает 92%, подчеркнули специалисты, отметив важность ранней диагностики. Сейчас для отслеживания эффективности лечения требуется анализ крови, но создание лазерного прибора, позволяющего обнаруживать раковые клетки, открывает новые перспективы.

Этот прибор применяет излучение для быстрого обнаружения раковых клеток, просвечивая ладонь пациента и регистрируя их с помощью ультразвукового датчика. Доцент кафедры инноватики СГУ Даниил Браташов подчеркнул, что полученные результаты позволяют создать машину, способную определять присутствие меланомных клеток в крови пациента.

Это значит, что врачи смогут более точно оценивать эффективность терапии, следя за наличием клеток рака в крови и подтверждая правильность проводимого лечения от метастазов меланомы.