Российские ученые открыли новую структуру молекулы лекарства от диабета

Опубликовано 09 апреля 2026, 15:181 мин.
Российские ученые открыли новую структуру молекулы лекарства от диабетаИсследование поможет создавать более эффективные препараты
Специалисты Новосибирского госуниверситета (НГУ) в ходе изучения препарата от диабета второго типа обнаружили неизвестную ранее структуру молекулы вещества. Как сообщили в пресс-службе вуза, это открытие может помочь в разработке более действенных лекарств, пишет ТАСС.
Речь идет о хлорпропамиде. Этот препарат уникален тем, что обладает рекордным числом полиморфов, то есть соединений с одинаковым химическим составом, но разным расположением атомов. Ученые выявили новую промежуточную фазу вещества, которая возникает под высоким давлением.
Для этого исследователи помещали образцы в специальную камеру с алмазными наковальнями и облучали их с помощью синхротрона. Этот прибор дает яркий пучок света, возникающий при движении заряженных частиц. Благодаря этому удалось не только найти новую структуру, но и проследить, как именно происходит переход из одной фазы в другую вплоть до расположения отдельных атомов. Промежуточные фазы обычно обладают повышенной реакционной способностью.