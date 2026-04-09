Российские ученые открыли новую структуру молекулы лекарства от диабета

Речь идет о хлорпропамиде. Этот препарат уникален тем, что обладает рекордным числом полиморфов, то есть соединений с одинаковым химическим составом, но разным расположением атомов. Ученые выявили новую промежуточную фазу вещества, которая возникает под высоким давлением.

Для этого исследователи помещали образцы в специальную камеру с алмазными наковальнями и облучали их с помощью синхротрона. Этот прибор дает яркий пучок света, возникающий при движении заряженных частиц. Благодаря этому удалось не только найти новую структуру, но и проследить, как именно происходит переход из одной фазы в другую вплоть до расположения отдельных атомов. Промежуточные фазы обычно обладают повышенной реакционной способностью.