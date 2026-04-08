Российские ученые открыли новые соединения платины для катализаторов

Платина широко применяется в химической промышленности, нефтепереработке и автомобилестроении. Почти половина производимой платины идет на катализаторы для нейтрализации выхлопных газов. Ученые выяснили, что соединения платины со степенью окисления плюс 2 быстро окисляются в азотной кислоте. Вместо них образуются стабильные нитратные комплексы платины плюс 3 и плюс 4, которые существуют в растворе значительно дольше, чем считалось ранее.

Эти комплексы устойчивее обычных нитратных солей платины и могут быстро сорбироваться на оксидных носителях. Они станут основой для высокоэффективных каталитических материалов, например для дожигания выхлопных газов. Результаты опубликованы в журнале Inorganic Chemistry.