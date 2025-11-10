Российские ученые открыли новый эффект в стеклах для камер смартфонов

Ранее в этих материалах уже была выявлена высокая фоточувствительность. Новое открытие, связанное с типом проводимости, позволит лучше понять механизм возникновения фототока. Это важный шаг для улучшения характеристик светочувствительных структур, отметили в пресс-службе.

Полученные результаты могут найти практическое применение при производстве камер для смартфонов и систем видеонаблюдения. Также технология подходит для создания мемристоров.

Использование недорогих материалов и относительно простая технология изготовления пленок могут сделать производство таких устройств дешевле и проще. В дальнейшем ученые планируют работать над повышением фоточувствительности исследуемых структур.