Российские ученые открыли новый эффект в стеклах для камер смартфонов

Опубликовано 10 ноября 2025, 13:301 мин.
Российские ученые открыли новый эффект в стеклах для камер смартфоновОткрытие позволит удешевить производство фототехники.
В пресс-службе Новосибирского госуниверситета (НГУ) сообщили, что ученые вуза обнаружили эффект биполярной проводимости в стеклах на основе оксида кремния и оксида германия. Исследование проводилось на четырех составах образцов, выращенных на разных кремниевых подложках, где варьировалось соотношение компонентов.
Ранее в этих материалах уже была выявлена высокая фоточувствительность. Новое открытие, связанное с типом проводимости, позволит лучше понять механизм возникновения фототока. Это важный шаг для улучшения характеристик светочувствительных структур, отметили в пресс-службе.
Полученные результаты могут найти практическое применение при производстве камер для смартфонов и систем видеонаблюдения. Также технология подходит для создания мемристоров.
Использование недорогих материалов и относительно простая технология изготовления пленок могут сделать производство таких устройств дешевле и проще. В дальнейшем ученые планируют работать над повышением фоточувствительности исследуемых структур.