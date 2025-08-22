Российские ученые открыли новый класс соединений в недрах Земли

Ортокарбонаты возникают при переходе карбонатов — солей угольной кислоты — в новое состояние. Этот процесс аналогичен превращению графита в алмаз, где меняется структура атомных связей. В карбонатах углерод имеет треугольную координацию, а в ортокарбонатах — тетраэдрическую.

Исследователи воссоздали в лаборатории условия, которые существуют на границах литосферных плит. При погружении океанической плиты под континентальную карбонаты испытывают колоссальное давление и нагрев. Эксперименты проводились с использованием источников синхротронного излучения.

Ученые предполагают, что образование ортокарбонатов в недрах Земли может принципиально влиять на глобальный цикл углерода.