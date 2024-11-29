Российские ученые открыли новый метод для синтеза препаратов от рака

Исследования были направлены на изучение реакции между индолами, биологически активными веществами растительного происхождения, и 2-нитроацетофенонами. Результат этой реакции приводит к образованию новых гетероциклических структур, которые могут быть полезными для разработки противораковых лекарств.

Одним из важных аспектов нового метода является его способность синтезировать соединения, которые могут действовать в условиях низкого содержания кислорода, что часто наблюдается в опухолях. Это открывает новые возможности для создания более эффективных противораковых препаратов.