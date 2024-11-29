Российские ученые открыли новый метод для синтеза препаратов от рака

Опубликовано 29 ноября 2024, 14:521 мин.
Российские ученые открыли новый метод для синтеза препаратов от ракаПростой и эффективный метод с уксусной кислотой и микроволнами
В пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) сообщили, что ученые вуза разработали новый метод синтеза химических соединений, которые могут стать основой для создания препаратов против рака. Этот подход использует уксусную кислоту и микроволновое излучение, что делает процесс более простым и эффективным.
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Исследования были направлены на изучение реакции между индолами, биологически активными веществами растительного происхождения, и 2-нитроацетофенонами. Результат этой реакции приводит к образованию новых гетероциклических структур, которые могут быть полезными для разработки противораковых лекарств.
Одним из важных аспектов нового метода является его способность синтезировать соединения, которые могут действовать в условиях низкого содержания кислорода, что часто наблюдается в опухолях. Это открывает новые возможности для создания более эффективных противораковых препаратов.