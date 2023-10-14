Российские ученые открыли новый вид моллюска в акватории Курильских островов

Как отметили Александра Мартынова и Татьяны Коршуновой, авторы научной публикации и ведущие научные сотрудники Зоологического музея МГУ и Института биологии развития РАН, этот новый вид получил название "Zvezda" из-за своего необычного внешнего вида, на его теле представлено созвездие в ярких белых точках.

Эти морские моллюски, которые достигают всего 2 см в длину, имеют красивый красный цвет и на взрослой стадии развития не носят раковины и питаются другими беспозвоночными. Их обнаружение произошло на глубине около 20 метров в акватории Курильских островов в ходе экспедиции, организованной Российским географическим обществом.

Научные результаты этого открытия не ограничиваются только новым видом. Ученые также представили ревизованные данные о роде Diaphoreolis в целом. Они также выяснили, что самый близкий родственник Zvezda обитает не в Тихом океане, а в Северной Атлантике, что является интересным событием в изучении разнообразия живых существ на планете.