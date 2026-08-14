В России
Опубликовано 14 августа 2026, 15:23
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Российские ученые открыли новый вид улиток в море Лаптевых

Моллюски живут только на холодных метановых сипах
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили, что ученые вуза обнаружили в море Лаптевых новый вид морских улиток, получивший название Frigidoalvania krylovae. Эти моллюски обитают исключительно на холодных метановых источниках в Арктике.
Российские ученые открыли новый вид улиток в море Лаптевых

© Ferra.ru

Вид назвали в честь специалиста по глубоководным моллюскам Елены Михайловны Крыловой. Исследование раковины, радулы и репродуктивной системы позволило отличить улиток от ранее известных арктических представителей рода.

Моллюски живут внутри бактериальных матов при низких температурах и отсутствии света. Пищей им служит органическое вещество, создаваемое хемосинтезирующими бактериями, использующими энергию окисления метана и сероводорода, отметили в пресс-службе.

За пределами метановых сипов новый вид не обнаружили. Даже на соседнем участке с похожими условиями улиток не нашли, что указывает на их выраженную экологическую специализацию.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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