Российские ученые открыли новый вид улиток в море Лаптевых

Вид назвали в честь специалиста по глубоководным моллюскам Елены Михайловны Крыловой. Исследование раковины, радулы и репродуктивной системы позволило отличить улиток от ранее известных арктических представителей рода.

Моллюски живут внутри бактериальных матов при низких температурах и отсутствии света. Пищей им служит органическое вещество, создаваемое хемосинтезирующими бактериями, использующими энергию окисления метана и сероводорода, отметили в пресс-службе.

За пределами метановых сипов новый вид не обнаружили. Даже на соседнем участке с похожими условиями улиток не нашли, что указывает на их выраженную экологическую специализацию.