Российские ученые открыли способ временно «открывать» клеточные мембраны

Лазерная биопечать — это технология создания трехмерных объектов с живыми клетками и биоматериалами, управляемая компьютером. В процессе работы используется биоматериал в виде геля, который наносится на металлическую поверхность. При воздействии лазера слой металла нагревается, образуя пузырьки, которые выталкивают гель и формируют микрокапли, которые могут быть перенесены на другие поверхности.

Исследования показали, что во время лазерной биопечати мембраны клеток пекарских дрожжей становятся временно проницаемыми, позволяя внедрять молекулы, например, ДНК. Этот эффект устраняется в питательной среде, и клетки сохраняют свою жизнеспособность. Это открытие может существенно повлиять на развитие методов генетического редактирования и создания новых биоматериалов.