Российские ученые отправили в Москву новую установку для лечения рака

Опубликовано 25 декабря 2024, 21:101 мин.
Российские ученые отправили в Москву новую установку для лечения ракаВ НМИЦ Блохина
Физики Института ядерной физики СО РАН приступили к отправке первой российской установки для бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) онкологических заболеваний в Национальный медицинский исследовательский центр имени Блохина в Москву. Как сообщил заместитель директора института Павел Багрянский, монтаж машины начнется уже в январе, а клинические испытания планируется начать летом 2025 года.
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С 2021 года специалисты Института ядерной физики СО РАН работали над созданием ускорительного нейтронного источника для лечения рака с использованием метода БНЗТ. Этот метод позволяет лечить злокачественные опухоли с минимальными повреждениями здоровых тканей, что делает его перспективным для онкологии.
В конце года физики подтвердили стабильность работы ускорителя и получили протонный пучок с проектными параметрами. На данный момент установка разбирается и готовится к отправке в Москву для дальнейших монтажных работ.