Российские ученые отправили в Москву новую установку для лечения рака

С 2021 года специалисты Института ядерной физики СО РАН работали над созданием ускорительного нейтронного источника для лечения рака с использованием метода БНЗТ. Этот метод позволяет лечить злокачественные опухоли с минимальными повреждениями здоровых тканей, что делает его перспективным для онкологии.

В конце года физики подтвердили стабильность работы ускорителя и получили протонный пучок с проектными параметрами. На данный момент установка разбирается и готовится к отправке в Москву для дальнейших монтажных работ.