Российские ученые отправят в космос 1500 мух-дрозофил

На космическом аппарате "Бион-М" № 2 полетит около 1500 мух. Существующие даты запуска биоспутника, третий квартал 2024 года, очень хорошо согласуются с предварительной программой полетов на Международную космическую станцию (МКС). С мухами мы планируем повторить уникальную историю, которая произошла в 2014 году после полета спутника "Фотон-М" №4", где мухи находились в космосе в течение 45 суток. Это был так называемый "двойной полет" - когда мухи вернулись на "Фотоне", следующее поколение было получено на Земле, и далее оно же снова отправилось в космос, в этот раз на РС МК.