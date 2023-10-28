Российские ученые отправят в космос 1500 мух-дрозофил

Российские ученые отправят в космос 1500 мух-дрозофилПродолжаются исследования
Профессор Института медико-биологических проблем РАН, Ирина Огнева рассказала, что в 2024 году в рамках биологического эксперимента на борту биоспутника "Бион-М" № 2 отправят более 1,500 мух-дрозофил, пишет ТАСС.
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На космическом аппарате "Бион-М" № 2 полетит около 1500 мух. Существующие даты запуска биоспутника, третий квартал 2024 года, очень хорошо согласуются с предварительной программой полетов на Международную космическую станцию (МКС). С мухами мы планируем повторить уникальную историю, которая произошла в 2014 году после полета спутника "Фотон-М" №4", где мухи находились в космосе в течение 45 суток. Это был так называемый "двойной полет" - когда мухи вернулись на "Фотоне", следующее поколение было получено на Земле, и далее оно же снова отправилось в космос, в этот раз на РС МК.
Этот эксперимент нацелен на изучение эффективности поддержания популяции мух в условиях длительных полетов, которые отличаются составом ионизирующего излучения и электромагнитной обстановкой от круговой орбиты МКС. Ученые также будут продолжать исследования с использованием модифицированного корма, предназначенного для нейтрализации негативных эффектов невесомости и ионизирующего излучения.