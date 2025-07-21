Российские ученые отработают методику поиска вирусов в воде Арктики и Антарктики

Суть метода заключается в фильтрации воды с последующим извлечением вирусных частиц с помощью магнитной суспензии. Вирусы, как правило, имеют отрицательный заряд и могут прикрепляться к микроскопическим магнитным шарикам, что позволяет собрать их даже в крайне малых количествах. Это особенно важно в условиях, когда вирусная концентрация в водоемах минимальна.

Полученный осадок ученые будут исследовать с помощью современных методов, включая метагеномный анализ. Этот способ позволяет изучить генетический материал из образца без необходимости выращивать отдельные микроорганизмы.

Методику планируют применять не только в Арктике, но и в Антарктиде. В случае одобрения заявки ученые надеются отправиться в зимний сезон на озеро Ширмахера, а также в более удаленный район массива Вольтат.