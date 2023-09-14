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22:10, 14 сентября 2023
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Российские ученые первые в мире изучили "чирикание" гепардов в дикой природе

Гепарды в естественных условиях обитания тоже общаются подобным способом, но для общения с сородичами

Российские ученые из Институт проблем экологии и эволюции им А.Н. Северцова Российской академии наук и Московского Государственного университета им М.В. Ломоносова в рамках проекта «Мара-Меру» первые в мире изучили "чирикание" гепардов в дикой природе.

Российские ученые первые в мире изучили "чирикание" гепардов в дикой природе

© Ferra

Ученые уже изучали "чирикание" гепардов, но в неволе, тогда кошки общаются с людьми высокочастотными звуками, которые обозначают – «чирикание».

Как выяснили специалисты, гепарды в естественных условиях обитания тоже общаются подобным способом, но для общения с сородичами.

Во время исследования, ученые изучили общение разных групп и оказалось, что чириканье взрослых самок выше и короче по частоте, чем чириканье взрослых самцов.

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