Российские ученые первые в мире изучили "чирикание" гепардов в дикой природе

22:10, 14 сентября 2023
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Российские ученые первые в мире изучили "чирикание" гепардов в дикой природеГепарды в естественных условиях обитания тоже общаются подобным способом, но для общения с сородичами
Российские ученые из Институт проблем экологии и эволюции им А.Н. Северцова Российской академии наук и Московского Государственного университета им М.В. Ломоносова в рамках проекта «Мара-Меру» первые в мире изучили "чирикание" гепардов в дикой природе.
© Ferra
Ученые уже изучали "чирикание" гепардов, но в неволе, тогда кошки общаются с людьми высокочастотными звуками, которые обозначают – «чирикание».
Как выяснили специалисты, гепарды в естественных условиях обитания тоже общаются подобным способом, но для общения с сородичами.
Во время исследования, ученые изучили общение разных групп и оказалось, что чириканье взрослых самок выше и короче по частоте, чем чириканье взрослых самцов.