Российские ученые первые в мире изучили "чирикание" гепардов в дикой природе

Ученые уже изучали "чирикание" гепардов, но в неволе, тогда кошки общаются с людьми высокочастотными звуками, которые обозначают – «чирикание».

Как выяснили специалисты, гепарды в естественных условиях обитания тоже общаются подобным способом, но для общения с сородичами.

Во время исследования, ученые изучили общение разных групп и оказалось, что чириканье взрослых самок выше и короче по частоте, чем чириканье взрослых самцов.