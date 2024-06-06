Российские ученые подготовили 20 видов редких растений для отправки в космос

Семена, отобранные специалистами Ботанического сада университета, включают в себя разнообразные растения, занесенные в Красные книги России и Самарской области, такие как володушка золотистая и тюльпан Шренка.

Уникальность эксперимента заключается в том, что объектом исследования станут семена редких растений природной флоры, которые отправятся в космос впервые. Ученые оценят влияние пребывания на орбите на всхожесть семян и их послеполетное развитие, отметили в пресс-службе.

Эксперименты с семенами в космосе предоставляют новые возможности для изучения космической биологии и могут в будущем помочь решить проблемы вымирания растений на Земле или создать зеленый оазис на других планетах.