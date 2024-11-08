Российские ученые подключат мозг обезьяны к ИИ

Опубликовано 08 ноября 2024, 13:201 мин.
Российские ученые подключат мозг обезьяны к ИИПосле успешного эксперимента с крысой
Российские ученые из МГУ планируют следующий этап эксперимента с нейроинтерфейсом — подключить мозг примата к искусственному интеллекту (ИИ). Профессор Михаил Лебедев сообщил, что предыдущий проект с нейроинтерфейсом, проведенный на крысе, стал мировым достижением. «Умная» крыса теперь может отвечать на вопросы по физике, математике и истории, используя клавиатуру.
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Следующий шаг — подключение обезьяны, поскольку ее мозг схож с человеческим, что открывает больше возможностей для экспериментов. Обезьяна сможет не только отвечать на вопросы, но и взаимодействовать с компьютером, например, управлять мышью. Это гораздо более сложная задача, чем работа с крысами, объяснил Лебедев.
Однако проведение таких опытов с приматами вызвало беспокойство у ученых. Василий Попков, руководитель лаборатории нейроинтерфейсов МГУ, отметил, что работа с обезьянами сложнее как с точки зрения хирургии, так и с этической точки зрения. Вопросы безопасности и реакции организма на имплантированные устройства остаются важным аспектом исследований.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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