Российские ученые подключили мозг крысы к ИИ

Уникальность эксперимента заключается в том, что нейроинтерфейс, имплантированный в мозг крысы, не просто передает данные, а регулирует ее тепловой режим, подсказывая правильный ответ через электрическую стимуляцию мозга. Для крысы ответ «да» или «нет» воспринимается как ощущение в определенных участках тела. За правильные ответы животное получает вознаграждение.

Проект носит название «Искусственная интуиция» и, по словам ученых, открывает новые горизонты в интеграции естественного и искусственного интеллекта. Этот эксперимент в будущем может быть адаптирован и для людей с имплантированными нейроинтерфейсами, что откроет доступ к знанию и интуитивному восприятию информации.

По словам ученых, они планируют продолжить эксперименты и развивать нанотехнологии, которые в будущем смогут улучшить работу человеческого мозга, соединяя его с ИИ. Александр Панов, CEO Neiry, уверен, что эти разработки приведут к новому этапу эволюции человека, где ИИ станет надежным помощником, повышающим эффективность человеческой деятельности.