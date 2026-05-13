Российские ученые подтвердили безопасность наночастиц оксида церия

Опубликовано 13 мая 2026, 08:22
Российские ученые подтвердили безопасность наночастиц оксида церияМатериал проверили на токсичность
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из научных организаций изучили свойства наночастиц оксида церия и подтвердили их безопасность для живых клеток. Работа посвящена материалам, которые могут применяться в регенеративной медицине и противовоспалительной терапии. Исследование опубликовано в журнале International Journal of Molecular Sciences.
Ученые протестировали три типа наночастиц: с цитратным покрытием, с декстраном и без покрытия. Для оценки использовали бактериальные биосенсоры на основе генетически модифицированной кишечной палочки, реагирующей на повреждение ДНК и окислительный стресс. При физиологических концентрациях токсичность не выявили.
Частицы с цитратом снижали повреждение клеток перекисью водорода более чем на 60%, а вариант с декстраном эффективно предотвращал повреждение ДНК, отметили в пресс-службе.
Работу поддержал грант Российского научного фонда.