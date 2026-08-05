Российские ученые подтвердили стабильные показатели качества воды в Волге

Опубликовано 05 августа 2026, 21:571 мин.
Российские ученые подтвердили стабильные показатели качества воды в ВолгеМониторинг реки ведется с 2021 года
Участники экспедиции «Плавучий университет имени Вернадского» подвели итоги гидрохимического мониторинга Волги, который ведется с 2021 года. Исследователи подтвердили стабильность качества воды по уровню pH (8−9 единиц) и содержанию тяжелых металлов в пределах нормы.
© Ferra.ru
Начальник штаба экспедиционной команды Тамбовского государственного техуниверситета Сергей Струлев в беседе с ТАСС отметил, что периодически фиксируются незначительные отклонения по хлорид-ионам, сульфатам, нитратам и железу в разных участках реки. Однако локальных участков с аномально высоким загрязнением не обнаружено. Редкие всплески связаны с течениями и локальными сбросами и не представляют угрозы.
Методика отбора проб соответствует ГОСТу. Экспресс-замеры на борту совпадают с данными стационарных лабораторий, что подтверждает надежность метода. Ученые считают, что эту методику можно использовать для гражданского научного мониторинга.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: