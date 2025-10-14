Российские ученые подтвердили высокую способность Азовского моря к самоочищению

Опубликовано 14 октября 2025, 22:131 мин.
Российские ученые подтвердили высокую способность Азовского моря к самоочищениюИсследования показали активное разложение нефтепродуктов микроорганизмами
Специалисты Южного научного центра РАН установили, что Азовское море обладает значительной способностью к естественному очищению. Лабораторные анализы проб воды и донных отложений подтвердили эффективную работу природных механизмов.
Как пояснила руководитель лаборатории Елена Тихонова, в донных отложениях не обнаружено существенного накопления углеводородов. Это свидетельствует о том, что микроорганизмы активно разлагают нефтепродукты еще в водной толще, не позволяя им оседать на дно.
За последние годы солёность Азовского моря заметно изменилась. Если до 2007 года этот показатель составлял около 10 промилле, то сейчас в Таганрогском заливе он превысил 20 промилле. В основной акватории моря солёность возросла до 15 граммов на литр, тогда как в Чёрном море этот параметр достигает 18 граммов на литр.