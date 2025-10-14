Российские ученые подтвердили высокую способность Азовского моря к самоочищению

Как пояснила руководитель лаборатории Елена Тихонова, в донных отложениях не обнаружено существенного накопления углеводородов. Это свидетельствует о том, что микроорганизмы активно разлагают нефтепродукты еще в водной толще, не позволяя им оседать на дно.

За последние годы солёность Азовского моря заметно изменилась. Если до 2007 года этот показатель составлял около 10 промилле, то сейчас в Таганрогском заливе он превысил 20 промилле. В основной акватории моря солёность возросла до 15 граммов на литр, тогда как в Чёрном море этот параметр достигает 18 граммов на литр.