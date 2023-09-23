Российские ученые показали «беспрецедентную академическую смелость»На всероссийском форуме
Сопредседатель программного комитета мероприятий Андрей Абрамов во время всероссийском форуме "Наука будущего - наука молодых" и конференции "Наука будущего" в Орле заявил, что ученые, которые показали свои научные работы показали «беспрецедентную академическую смелость», пишет ТАСС.
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В отличие от конкурсов прошлых лет, сегодня среди вузов и научных организаций нет ни одного явного лидера по количеству победителей конкурса, это свидетельство значительно выросшего уровня научной работы в целом по стране. Кроме того, один из главных трендов этого года - беспрецедентная академическая смелость молодых ученых. Темы конкурсных работ, выполненных студентами и аспирантами, многим из которых едва исполнилось 20 лет, направлены на решение самых амбициозных, самых сложных проблем, стоящих перед наукой.
Также, еще один сопредседатель комитета Дмитрий Иванов оценил, что молодежь через наука стремится создать комфортную среду в России. Он рассказал о работе студента НГТУ Александра Шеца "Взаимодействие глухих, слабослышащих и слышащих представителей молодежи в образовательном и социальном пространстве", которая стала победителем в сфере социальных наук.