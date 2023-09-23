Российские ученые показали «беспрецедентную академическую смелость»

В отличие от конкурсов прошлых лет, сегодня среди вузов и научных организаций нет ни одного явного лидера по количеству победителей конкурса, это свидетельство значительно выросшего уровня научной работы в целом по стране. Кроме того, один из главных трендов этого года - беспрецедентная академическая смелость молодых ученых. Темы конкурсных работ, выполненных студентами и аспирантами, многим из которых едва исполнилось 20 лет, направлены на решение самых амбициозных, самых сложных проблем, стоящих перед наукой.