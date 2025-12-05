Российские ученые получили грант на создание умных материалов

Работа сосредоточена на изучении электронных взаимодействий и магнитной бистабильности в комплексах металлов с редокс-активными лигандами. Последние способны к окислению и восстановлению, влияя на свойства соединений. Магнитная бистабильность означает, что материал может устойчиво существовать в двух разных магнитных состояниях.

Проект основан на междисциплинарном подходе, объединяющем спиновую, координационную и супрамолекулярную химию. Контроль над силой электронных взаимодействий поможет преодолеть текущие ограничения в управлении спином.

Финансирование в размере от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно выделено на период с 2026 по 2028 годы. Разработка таких материалов перспективна для создания компонентов квантовых компьютеров.