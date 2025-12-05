Российские ученые получили грант на создание умных материалов

Опубликовано 05 декабря 2025, 19:311 мин.
Российские ученые получили грант на создание умных материаловПроект посвящен магнитной бистабильности металлических комплексов
В пресс-службе Южного федерального университета (ЮФУ) сообщили, что совместный проект вуза и Пекинского технологического института победил в конкурсе Российского научного фонда. Исследования будут посвящены созданию новых интеллектуальных молекулярных материалов.
Работа сосредоточена на изучении электронных взаимодействий и магнитной бистабильности в комплексах металлов с редокс-активными лигандами. Последние способны к окислению и восстановлению, влияя на свойства соединений. Магнитная бистабильность означает, что материал может устойчиво существовать в двух разных магнитных состояниях.
Проект основан на междисциплинарном подходе, объединяющем спиновую, координационную и супрамолекулярную химию. Контроль над силой электронных взаимодействий поможет преодолеть текущие ограничения в управлении спином.
Финансирование в размере от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно выделено на период с 2026 по 2028 годы. Разработка таких материалов перспективна для создания компонентов квантовых компьютеров.