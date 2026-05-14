Российские ученые получили молибденовый синий с помощью витамина C

Молибденовый синий представляет собой наночастицы диаметром около 3,5 нанометра. Материал может применяться как катализатор, полупроводник и основа для доставки лекарств. Для очистки раствора ученые использовали ионообменную смолу, после чего добавляли витамин C. Реакция занимает около минуты.

При изменении количества аскорбиновой кислоты исследователи получали разные вещества. При небольшой дозе образуется диоксид молибдена, а при избытке витамина C формируется карбид молибдена с высокой электропроводностью и каталитическими свойствами, отметили в ведомстве.