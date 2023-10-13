Российские ученые получили соединение для антибиотиков нового поколения

Российские ученые получили соединение для антибиотиков нового поколенияОно напоминает дерево
Ученые Казанского (Приволжского) федерального университета разработали метод синтеза антибактериальных соединений с потенциально революционными свойствами. Новое вещество, названное дендримером, представляет собой молекулярное "дерево" с разветвленной структурой, пишет Наука.рф.
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Для увеличения антибиотических характеристик этого дендримера, ученые внедрили в него фермент лизоцим, который способен разрушать клеточные стенки бактерий. Полученное комплексное соединение оказалось в три раза более эффективным в подавлении роста как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий, чем лизоцим и дендримеры по отдельности.
Новое антибактериальное соединение обладает низкой токсичностью для человеческих клеток. Эксперименты с бактериями Staphylococcus aureus, вызывающими широкий спектр заболеваний, показали, что лизоцим и дендримеры совместно усиливают свои антибактериальные свойства в три раза, не увеличивая токсичность.
Ученые планируют продолжить исследования в этой области, а также рассмотреть возможность использования полученных соединений в качестве средств доставки лекарств.
В дальнейшем мы планируем продолжить исследования в области комбинированных антибактериальных препаратов на основе дендримеров. Особенно хотелось бы сосредоточиться на изучении полученных соединений в качестве средств доставки фармпрепаратов. Ну и, конечно, мы надеемся, что опубликованная статья заинтересует специалистов в области медицинской химии, и исследование получит дальнейшее развитие.