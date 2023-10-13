Российские ученые получили соединение для антибиотиков нового поколения

Для увеличения антибиотических характеристик этого дендримера, ученые внедрили в него фермент лизоцим, который способен разрушать клеточные стенки бактерий. Полученное комплексное соединение оказалось в три раза более эффективным в подавлении роста как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий, чем лизоцим и дендримеры по отдельности.

Новое антибактериальное соединение обладает низкой токсичностью для человеческих клеток. Эксперименты с бактериями Staphylococcus aureus, вызывающими широкий спектр заболеваний, показали, что лизоцим и дендримеры совместно усиливают свои антибактериальные свойства в три раза, не увеличивая токсичность.

Ученые планируют продолжить исследования в этой области, а также рассмотреть возможность использования полученных соединений в качестве средств доставки лекарств.