Российские ученые получили соединения против вируса оспы

По словам доцента кафедры органической и аналитической химии ОмГУ Владислава Шувалова, ученые изменили классическую реакцию Эрленмейера-Плехля, заменив уксусный ангидрид на пропионовый. Это позволило сократить время синтеза с нескольких часов до 5−45 минут. Выход готового продукта составил 53−73%, а соединения удалось получать сразу в чистом виде без дополнительной обработки.

Исследователи синтезировали 17 соединений. Семь из них показали активность против вируса оспенной вакцины. Один из новых азлактонов по эффективности оказался близок к препарату «Цидофовир», который применяется как противовирусное средство.