Российские ученые получили соединения против вируса оспы

Опубликовано 16 мая 2026
Российские ученые получили соединения против вируса оспыНовый метод ускорил синтез азлактонов
В пресс-службе Омского государственного университета (ОмГУ) им. Ф. М. Достоевского сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из новосибирского центра «Вектор"разработали способ синтеза азлактонов, способных подавлять вирус оспенной вакцины. Исследование опубликовано в журнале «Известия Академии наук. Серия химическая».
По словам доцента кафедры органической и аналитической химии ОмГУ Владислава Шувалова, ученые изменили классическую реакцию Эрленмейера-Плехля, заменив уксусный ангидрид на пропионовый. Это позволило сократить время синтеза с нескольких часов до 5−45 минут. Выход готового продукта составил 53−73%, а соединения удалось получать сразу в чистом виде без дополнительной обработки.
Исследователи синтезировали 17 соединений. Семь из них показали активность против вируса оспенной вакцины. Один из новых азлактонов по эффективности оказался близок к препарату «Цидофовир», который применяется как противовирусное средство.