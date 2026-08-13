Российские ученые получили стволовые клетки из молочных зубов

По словам ректора вуза и главного внештатного стоматолога ведомства Олега Янушевича, полученные клетки потенциально могут стать основой для создания криобанка. В дальнейшем их планируют рассматривать как материал для формирования новых зубов.

Исследования по выращиванию зубов из стволовых клеток ведутся в нескольких странах с середины 2000-х годов. Наиболее заметные результаты ранее получили японские ученые в экспериментах на крысах, где удалось вырастить зубы с заданными характеристиками.

Разработка может быть особенно актуальна для людей, потерявших значительное количество зубов, отметил Янушевич.