Российские ученые получили стволовые клетки из молочных зубов

Опубликовано 13 августа 2026, 15:051 мин.
Российские ученые получили стволовые клетки из молочных зубовИсследование может помочь в создании новых зубов
Ученые Российского университета медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации разработали способ получения стволовых клеток из удаленных молочных зубов. Результат может использоваться для дальнейших исследований по выращиванию зубных зачатков и их пересадке, пишет ТАСС.
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По словам ректора вуза и главного внештатного стоматолога ведомства Олега Янушевича, полученные клетки потенциально могут стать основой для создания криобанка. В дальнейшем их планируют рассматривать как материал для формирования новых зубов.
Исследования по выращиванию зубов из стволовых клеток ведутся в нескольких странах с середины 2000-х годов. Наиболее заметные результаты ранее получили японские ученые в экспериментах на крысах, где удалось вырастить зубы с заданными характеристиками.
Разработка может быть особенно актуальна для людей, потерявших значительное количество зубов, отметил Янушевич.