В России
Опубликовано 13 августа 2026, 15:05
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Российские ученые получили стволовые клетки из молочных зубов

Исследование может помочь в создании новых зубов
Ученые Российского университета медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации разработали способ получения стволовых клеток из удаленных молочных зубов. Результат может использоваться для дальнейших исследований по выращиванию зубных зачатков и их пересадке, пишет ТАСС.
Российские ученые получили стволовые клетки из молочных зубов

© Ferra.ru

По словам ректора вуза и главного внештатного стоматолога ведомства Олега Янушевича, полученные клетки потенциально могут стать основой для создания криобанка. В дальнейшем их планируют рассматривать как материал для формирования новых зубов.

Исследования по выращиванию зубов из стволовых клеток ведутся в нескольких странах с середины 2000-х годов. Наиболее заметные результаты ранее получили японские ученые в экспериментах на крысах, где удалось вырастить зубы с заданными характеристиками.

Разработка может быть особенно актуальна для людей, потерявших значительное количество зубов, отметил Янушевич.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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