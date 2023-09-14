Российские ученые получили высокопрочный бетон из отходов стекла

Российские ученые получили высокопрочный бетон из отходов стеклаВ состав материала входит около 90% стекла
Российские ученые Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» совместно с коллегами из Сибирского федерального университета разработали высокопрочный бетон из отходов стекла.
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Специалистам удалось разработать технологию, которая позволяет на основе отходов из стекла получить высокопрочный бетон, в его состав входит около 90% стекла. Благодаря разработке, уменьшится давление на экологию, потому что уменьшается количество неразлагаемых отходов, но и композит прочнее и дешевле аналогов.
Человечество производит большое количество неразлагаемых и трудноразлагаемых отходов, оказывающих значительную техногенную нагрузку на окружающую среду. Размещение этих отходов на полигонах не рационально с экономической точки зрения, так как выводит материал из хозяйственного оборота. Мы разработали высокопрочный строительный материал на основе промышленных и бытовых отходов стекла. Использование отходов при производстве материалов позволит снизить как техногенную нагрузку на окружающую среду, так и себестоимость готовой продукции. Использование отходов в 2–3 раза дешевле природного сырья. Новый композит открывает возможности для создания более прочных и устойчивых сооружений в будущем.