В России
Опубликовано 18 июля 2026, 17:46
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Российские ученые повысили чувствительность инфракрасных сенсоров

Разработка основана на лазерной печати наноструктур
В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что международная группа ученых с участием специалистов из России и Гонконга разработала технологию создания более компактных и чувствительных инфракрасных сенсоров. Метод основан на лазерной печати метаповерхностей, которые управляют светом с помощью наноструктур.
Российские ученые повысили чувствительность инфракрасных сенсоров

© Ferra.ru

Для изготовления таких элементов исследователи использовали фемтосекундный лазер, который формирует микроскопические структуры на тонкой золотой пленке без испарения материала. Полученная метаповерхность усиливает инфракрасные сигналы за счет эффекта связанных состояний в континууме.

В эксперименте золотая структура увеличила нелинейный сигнал примерно в 100 тыс. раз. Устройство можно настраивать на длины волн от 1,3 до 8 микрометров. Гибридный фотодетектор на основе квантовых точек теллурида ртути при охлаждении до минус 73 градусов показал высокую чувствительность. Разработка может использоваться в медицине, промышленности и системах безопасности, отметили в ведомстве.

В исследовании приняли участие ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Университета ИТМО в Санкт-Петербурге, Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН и университетов Гонконга

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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