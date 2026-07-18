Российские ученые повысили чувствительность инфракрасных сенсоров

Для изготовления таких элементов исследователи использовали фемтосекундный лазер, который формирует микроскопические структуры на тонкой золотой пленке без испарения материала. Полученная метаповерхность усиливает инфракрасные сигналы за счет эффекта связанных состояний в континууме.

В эксперименте золотая структура увеличила нелинейный сигнал примерно в 100 тыс. раз. Устройство можно настраивать на длины волн от 1,3 до 8 микрометров. Гибридный фотодетектор на основе квантовых точек теллурида ртути при охлаждении до минус 73 градусов показал высокую чувствительность. Разработка может использоваться в медицине, промышленности и системах безопасности, отметили в ведомстве.

В исследовании приняли участие ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Университета ИТМО в Санкт-Петербурге, Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН и университетов Гонконга