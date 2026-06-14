Российские ученые повысили эффективность СВЧ-устройств

По словам одного из авторов исследования доктора физико-математических наук, профессора, заведующего кафедрой проектирования и технологии радиоаппаратуры Мирзы Бичурина, были рассмотрены композитные структуры из феррита и пьезоэлектрика. Под воздействием напряжения пьезоэлектрик меняет форму и влияет на магнитные свойства феррита, позволяя регулировать параметры сигнала без механической настройки.

Эксперименты показали, что для таких устройств важна форма феррита. Более эффективными оказались тонкие пластины и диски с шероховатостью поверхности менее 0,5 нм. Перспективными материалами назвали монокристаллические материалы PMN-PT и PZT-PT с ориентацией (011).