В России
Опубликовано 14 июня 2026, 19:44
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Российские ученые повысили эффективность СВЧ-устройств

Исследование поможет спутниковым системам
Ученые Новгородского государственного университета изучили материалы и параметры конструкций, которые могут улучшить работу сверхвысокочастотных устройств. Речь идет о фильтрах, фазовращателях и антенных решетках для спутниковой связи, радиолокации и базовых станций.
Российские ученые повысили эффективность СВЧ-устройств

© Ferra.ru

По словам одного из авторов исследования доктора физико-математических наук, профессора, заведующего кафедрой проектирования и технологии радиоаппаратуры Мирзы Бичурина, были рассмотрены композитные структуры из феррита и пьезоэлектрика. Под воздействием напряжения пьезоэлектрик меняет форму и влияет на магнитные свойства феррита, позволяя регулировать параметры сигнала без механической настройки.

Эксперименты показали, что для таких устройств важна форма феррита. Более эффективными оказались тонкие пластины и диски с шероховатостью поверхности менее 0,5 нм. Перспективными материалами назвали монокристаллические материалы PMN-PT и PZT-PT с ориентацией (011).

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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