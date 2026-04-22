Российские ученые повысили точность прогноза акций

Исследователи проверили работу более 200 тысяч конфигураций различных моделей на данных котировок для 89 видов ценных бумаг. Предложенный метод повысил точность предсказаний в 65% случаев. В среднем ошибка прогноза снизилась на 2%-5%, что существенно для финансовой сферы.

Точное предсказание финансовых рядов остается главной нерешенной задачей. Существующие модели требуют огромных вычислительных мощностей или подстройки под каждый случай. Новый подход стабильно показывает хороший прогноз, хорошо адаптируется к изменениям рынка и позволяет заметно повысить точность прогнозов котировок и нестабильности ценных бумаг. Результаты представлены в журнале Applied Soft Computing.