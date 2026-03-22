Российские ученые повысили урожай кукурузы на 50%

Минимальный эффект заметили уже при небольшой дозе, но оптимальной и экономически оправданной оказалась 100 килограммов на гектар. При таком внесении растения вырастали выше, стебель становился мощнее, початки длиннее и плотнее. В орошаемых условиях высота кукурузы увеличилась с 210 до 250 сантиметров, а стебель стал толще на 12−24 процента.

Серный бентонит медленно высвобождает серу в доступной для растений форме и одновременно улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и влагоемкой. Это особенно важно для серых лесных почв Татарстана, где дефицит серы встречается повсеместно. Технология не требует дорогого переоснащения: достаточно скорректировать систему удобрения и вносить добавку после предпосевной культивации вместе с обычными минеральными удобрениями.