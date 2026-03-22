Опубликовано 22 марта 2026, 18:35
Российские ученые повысили урожай кукурузы на 50%

Эффект сохранялся в засуху, дожди и промежуточные сезоны
В пресс-службе Казанского государственного аграрного университета сообщили, что ученые вуза три года испытывали удобрение на основе природной глины — серного бентонита. Опыты проводили в засушливом, нормальном и аномально дождливом сезонах. Несмотря на разные погодные условия, технология стабильно увеличивала урожайность кормовой кукурузы более чем на 50 процентов.
Минимальный эффект заметили уже при небольшой дозе, но оптимальной и экономически оправданной оказалась 100 килограммов на гектар. При таком внесении растения вырастали выше, стебель становился мощнее, початки длиннее и плотнее. В орошаемых условиях высота кукурузы увеличилась с 210 до 250 сантиметров, а стебель стал толще на 12−24 процента.

Серный бентонит медленно высвобождает серу в доступной для растений форме и одновременно улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и влагоемкой. Это особенно важно для серых лесных почв Татарстана, где дефицит серы встречается повсеместно. Технология не требует дорогого переоснащения: достаточно скорректировать систему удобрения и вносить добавку после предпосевной культивации вместе с обычными минеральными удобрениями.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
